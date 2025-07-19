Вестник Кавказа

Проезд по Крымскому мосту свободен от заторов

Проезд по Крымскому мосту свободен от заторов
© Фото: Мария Новоселова/“Вестник Кавказа“
Дорожные власти полностью ликвидировали очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом, проезд по мосту свободен для любого транспорта, сообщает инфоцентр.

Дорожным властям Краснодарского края и Крыма удалось к часу ночи полностью избавить Крымский мост от очередей к досмотровым пунктам при въезде на него, сообщили сегодня в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет"

- инфоцентр

Накануне вечером проезда у пунктов досмотра ждали больше тысячи машин, подавляющее большинство собрали пункты пропуска со стороны Керчи.

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