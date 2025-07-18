Вестник Кавказа

Очередь на Крымском мосту выросла до 1,3 тыс автомобилей

Очередь на Крымском мосту выросла до 1,3 тыс автомобилей
© Фото: официальные соцсети главы Крыма Сергея Аксенова
Свыше 1,3 тыс автомобилей скопились в очереди на проезд через Крымский мост. Время ожидания – два часа.

Пробка на пунктах досмотра на Крымском мосту выросла до 1 363 автомобилей, передали в инфоцентре, который освещает обстановку на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 693 транспортных средства"

- инфоцентр

Уточняется, что время ожидания в очереди составляет около двух часов.

Напомним, что сегодня утром сообщалось, что Крымский мост собрал более тысячи автомобилей.

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