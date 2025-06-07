Вестник Кавказа

Продлен запрет на перелеты внутри Ирана и за его пределы

Продлен запрет на перелеты внутри Ирана и за его пределы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране продлили запрет на перелеты внутри страны и за ее пределы. Власти призвали граждан воздержаться от посещения аэропортов страны.

Представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван сообщил о продлении запрета на перелеты внутри и за пределы республики.

Сотрудник дорожного ведомства Исламской Республики отметил, что ограничения на внутренние и международные перелеты продлены до 02:00 (01:30 мск) 18 июня.

Ахаван призвал своих соотечественников воздержаться от посещения воздушных гаваней страны, а также отслеживать статус рейсов только в официальных источниках.

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