Пробка на Крымском мосту уменьшилась до 1,1 тыс автомобилей

С двух часов ночи на Крымском мосту начал образовываться затор. К часу дня он уменьшился до 1,1 тыс автомобилей, ожидание в очереди – три часа.

Проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края ждут 1,1 тыс автомобилей на 13:00, следует из данных, опубликованных инфоцентром о ситуации на Крымском мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств"

- сообщение инфоцентра

Со стороны Крыма в очереди стоит 750 транспортных средств. Среднее время ожидания с обеих сторон составляет около трех часов.

Напомним, что очередь начала расти с двух часов ночи. К шести утра она увеличилась до 1,4 тыс автомобилей.