Крымский мост собрал 1400 машин

Утром в понедельник очередь у Крымского моста продолжает увеличиваться. В ожидании проезда со стороны Краснодарского края находится более 1400 автомобилей.

Очередь на проезд Крымского моста возросла к шести утра до 1400 автомобилей, следует из данных, опубликованных инфоцентром о ситуации на Крымском мосту сегодня.

"В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Ожидание около четырех часов"

– сообщение инфоцентра

Очередь начала расти с двух часов ночи и увеличивается с каждый часом.

Уточняется, что со стороны Крыма проезд в 06:00 свободный, в Керчи перед пунктом досмотра очереди нет. На 07:00 очередь превышает 100 автомобилей.