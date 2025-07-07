Вестник Кавказа

Очередь у Крымского моста превышает 1,3 тыс автомобилей

Очередь у Крымского моста превышает 1,3 тыс автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобильная очередь продолжает расти у Крымского моста. Более трех часов нужно провести в ожидании туристам, чтобы попасть в Крым из Тамани.

Утром воскресенья очередь у Крымского моста превысила 1,3 тыс машин, основной поток направляется из Краснодарского края на полуостров.

Согласно оперативной информации, ожидание в очереди у Крымского моста составляет несколько часов.

"В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа"

– сообщение

В настоящее время проезд по мосту открыт для автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей.

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