Приглашение в "Совет мира" приняли более 10 стран – СМИ

Ряд стран уже приняли приглашение Трампа войти в "Совет мира" по Газе. Участие в Совете примут Азербайджан, Казахстан, ОАЭ и другие.

Свыше 10 государств согласились войти в состав "Совета мира" по Газе, созданного американским лидером Дональдом Трампом, сообщает CBS News.

Приглашение Трампа приняли Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Беларусь, Венгрия и Канада. Также войти в Совет готовы Казахстан, Узбекистан и Израиль. Еще несколько государств намерены принять приглашение, но пока не делали заявлений по этому поводу.

Церемония подписания соглашения о создании "Совета мира", по данным источника CBS News, может состояться 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее сообщалось, что Франция отказалась от приглашения войти в новую международную организацию, также, по сведениям Financial Times, отказом собирается ответить Великобритания.

Всего около 60 глав государств получили приглашение от Трампа, среди них Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Нарендра Моди и другие.