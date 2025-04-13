Президент Турции откроет в Северном Кипре ряд крупных промышленных объектов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 20 июля, совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра, где примет участие в церемониях закладки фундамента и открытия ряда объектов, построенных при поддержке Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 20 июля, отправится с визитом в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) – он примет участие в мероприятиях ко Дню мира и свободы, а также 51-й годовщине Кипрской мирной операции, сообщил глава Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран.

Ожидается, что в ходе своей поездки президент Турции встретится с президентом ТРСК Эрсином Татаром, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Еще один важный повод для визита – турецкий лидер примет участие в церемониях старта строительства важных проектов в регионе и открытия ряда уже построенных объектов, которые будут строиться и возведены при активной поддержке турецкой стороны.