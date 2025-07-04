Президент Турции назвал важным шагом разоружение РПК

Сегодня начался процесс сдачи оружия членами запрещенной в Турции РПК в Северном Ираке. Турецкий президент Эрдоган считает это важным шагом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал процесс разоружения, начатый запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), важным шагом для достижения цели "Турция, свободная от террора".

"Надеюсь, что сделанный сегодня важный шаг на пути к нашей цели "Турция, свободная от терроризма", станет благоприятным для ее достижения"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что в середине мая в РПК передали, что прекращают вооруженную борьбу с Турцией и останавливают свою деятельность в целом.

Сегодня стартовал процесс сдачи оружия членами организации в Северном Ираке. Уточняется, что оно будет уничтожено в ближайшее время.