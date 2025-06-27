Президент США встретится с участвовавшими в атаке на Иран пилотами

Американский лидер пообщается в Вашингтоне с пилотами, участвовавшими в нападении на Иран. Встреча пройдет в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с пилотами стратегических бомбардировщиков, принимавших участие в атаке на Иран. Соответствующую информацию подтвердил 29 июня сам американский лидер.

Он подчеркнул, что примет их в Белом доме.

"Невероятные пилоты B-2 приедут в Белый дом"

– президент США

При этом он не стал называть имена пилотов, которые приедут к нему на встречу.

Напомним, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана неделю назад. В Вашингтоне отметили, что им удалось уничтожить все эти объекты. Через несколько дней после американской атаки Израиль и Иран договорились о прекращении огня.