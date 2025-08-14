Президент России покинул Аляску

Российский президент Владимир Путин улетел из Анкориджа, где прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Ранее главы государств выступили с заявлениями для СМИ.

Президент РФ Владимир Путин вылетел с Аляски, где в ходе рабочего визита состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом, в Россию.

Российский лидер поднялся на борт специального летного отряда "Россия", на котором он обычно перемещается, и поклонился. Воздушное судно направилось из США в РФ.

Стоит отметить, что после выступления с заявлениями для СМИ Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, которое находится неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, и возложил цветы к могилам, где покоятся советские летчики, участвовавшие в перегоне самолетов из Америки в СССР по трассе Аляска - Сибирь.

Кроме того, Владимир Путин побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Российский лидер подарил священнику икону православного покровителя Америки, преподобного Германа Аляскинского.

Напомним, переговоры Путина и Трама прошли в формате беседы с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств. Они продолжались примерно три часа, после чего главы государств сделали заявления для СМИ.