Вестник Кавказа

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан
© Фото: сайт президента Киргизии
Сегодня начнется официальный визит в Азербайджан президента Кыргызстана Жапарова. Он примет участие в заседании стран ОЭС и открытии школы в Агдамском районе.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Азербайджан 3-4 июля. Он примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), рассказали в администрации главы государства.

"Темой саммита является "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего. Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата"

- администрация президента Кыргызстана

Он передал, что участниками мероприятия станут президенты и главы правительств Афганистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Турции и стран ЦА.

Помимо участия в саммите, Жапаров откроет школу "Айкол Манас" в Агдамском районе, которая была построена кыргызской стороной.

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