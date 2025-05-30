Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Азербайджан 3-4 июля. Он примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), рассказали в администрации главы государства.
"Темой саммита является "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего. Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата"
- администрация президента Кыргызстана
Он передал, что участниками мероприятия станут президенты и главы правительств Афганистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Турции и стран ЦА.
Помимо участия в саммите, Жапаров откроет школу "Айкол Манас" в Агдамском районе, которая была построена кыргызской стороной.