Президент Казахстана заявил о высоком уровне дружбы с Россией

Казахстанский лидер Токаев поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В письме он отметил высокий уровень отношений Москвы и Астаны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России.
"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества"
- Касым-Жомарт Токаев
Он также пожелал Владимиру Путину успехов в государственной деятельности во имя благополучия и процветания России.
Накануне праздника посольство в столице Казахстана и генконсульство в Алма-Ате провели торжественные приемы.
Посол Алексей Бородавкин подчеркнул, что Москва и Астана – союзники. Они не раз это доказывали общей позицией в рамках международных организаций.