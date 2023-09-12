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Президент Грузии помиловала нескольких осужденных

Президент Грузии помиловала нескольких осужденных
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала девять осужденных.

Согласно подписанным президентом Грузии актом девять заключенных выйдут на свободу. Стало известно, что среди заключенных одна женщина.

«Пять осужденных, среди которых две женщины, выйдут на свободу, а четырем сократят сроки по приговору»

– администрации главы государства

Также сообщается о том, что с помилованных заключенных снимается судимость.

Данную процедуру в Грузии может осуществлять только президент после получения данных из администрации.

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