Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП c самолетом в Северной Осетии

Четыре человека попали в медучреждение после аварийной посадки самолета Ан-2. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После аварийной посадки самолета в Северной Осетии доставили в больницу четырех взрослых пострадавших. Об этом рассказали в Минздраве республики.

У двоих пилотов диагностированы черепно-мозговые травмы, они находятся в тяжелом состоянии. Еще два пассажиры получили множественны ушибы и ссадины мягких тканей.

"Самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек. Во время полета 8 парашютистов десантировались, после чего произошла нештатная ситуация, ввиду которой пилоты совершили вынужденную посадку в горно-лесистой местности неподалеку от селения Кобан"

– ГУ МЧС по региону

Что произошло?

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку между двумя населенными пунктами республики в субботу днем. В результате ЧП получили травмы 7 человек, в том числе 3 детей.