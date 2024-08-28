В Алматы в честь праздника зажгут огни на телебашне "Кок-Тобе"

Сегодня, 30 августа, в честь Дня Конституции будет включено архитектурно-художественное освещение телебашни "Кок-Тобе" – визитной карточки мегаполиса, сообщили в акимате южной столицы Казахстана.

Легендарная телебашня "Кок-Тобе", визитная карточка казахстанской Алматы, сегодня вечером вспыхнет праздничными огнями, сообщили в акимате южной столицы.

Мультимедийное шоу на медиафасадах телебашни начнется в 21:00 и будет посвящено празднованию Дня Конституции, передает "АиФ Казахстан".

"Подсветка станет ярким украшением города, улучшит архитектурный облик и станет центром притяжения туристов и жителей мегаполиса. В праздничные дни с 21:00 до 2:00 будет подключаться мультимедийный праздничный видеоряд"

- акимат Алматы

Напомним, власти Алматы решили превратить телебашню "Кок-Тобе" в аналог московской Останкинской телебашни еще осенью прошлого года, теперь она оснащена 185 прожекторами TLOS-H с различными углами рассеивания, а также медиафасадом из световых линий с LED-модулями, освещающими десять уровней строения.

Новая роскошная подсветка была установлена на телебашне в Алматы всего неделю назад - 23 августа, на монтаж светового оборудования в Медеуском районе мегаполиса ушло около полугода.