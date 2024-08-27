Президент Токаев поздравил Казахстан с Днем конституции

Токаев в День конституции Казахстана отметил изменения, внесенный в основной документ по итогам референдума два года назад. По его словам, конституция Казахстана укрепилась в качестве прочного фундамента государственности и гаранта порядка.

Сегодня в Казахстане отмечается День конституции, по этому случаю к народу обратился глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права"

– послание президента Казахстана

Основной документ в республике был принят 30 августа 1995 года, в 2022 году в конституцию были внесены изменения, поддержанные обществом. По мнению казахстанского лидера, обновленная конституция укрепилась в качестве гаранта обеспечения закона и порядка, прочного фундамента государственности, стала залогом устойчивого развития страны.

"Определяя устои жизни государства и общества, конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан… Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности конституции, мы построим справедливый Казахстан - государство равных возможностей для всех"

– Токаев

Сегодня в Казахстане выходной, после короткой рабочей недели жители республики отдыхают три дня подряд - в пятницу, субботу и воскресенье.