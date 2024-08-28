Защитник сборной Грузии стал игроком итальянского "Эмполи"

Игрок грузинской сборной Саба Сазонов сменил клубную прописку. В текущем сезоне он будет выступать за "Эмполи". Ранее футболист играл в "Торино".

Защитник итальянского "Торино" и сборной Грузии по футболу Саба Сазонов проведет этот сезон в "Эмполи". Об этом сказано на официальном сайте его новой команды.

22-летний игрок обороны будет выступать за "Эмполи" на правах аренды.

Как Саба Сазонов попал в "Торино"?

Сазонов стал игроком "Торино" прошлым летом, перебравшись из московского "Динамо". В итальянский клуб он перебрался после успешного выступления на первенстве Европы для игроков не старше 21 года, проходившем в Грузии.