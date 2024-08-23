Вестник Кавказа

Голкипер сборной Грузии по футболу стал игроком "Ливерпуля"

Георгий Мамардашвили
© Фото: сайт сборной Грузии по футболу
ФК "Ливерпуль" заключил контракт с Георгием Мамардашвили. Он начнет выступать за английскую команду со следующего сезона, а нынешний проведет в аренде.

Вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили продолжит свою карьеру в "Ливерпуле". Об этом сказано на сайте английского клуба.

Голкипер сборной Грузии присоединится к мерсисайдцам следующим летом, а текущий сезон проведет на правах аренды в составе "Валенсии".

По данным СМИ, сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро.

Справка

Мамардашвили провел за "Валенсию" 102 матча в чемпионате Испании. При этом в 31 встрече он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, после успешного выступления на дебютном для себя Евро-2024, на котором сборная Грузии дошла до 1/8 финала, ряд игроков национальной команды сменили клубную прописку. В частности, нападающий "Меца" Жорж Микаутадзе пошел на повышение и перебрался в "Лион", выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции.

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