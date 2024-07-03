Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

Тбилисская мэрия анонсировала трансляцию матча сборных Грузии и Чехии по футболу. Посмотреть игру можно будет на большом экране в центре города.

В Тбилиси организуют показ футбольного матча Лиги Наций между сборными Грузии и Чехии. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, выступая на заседании правительства города.

Он подчеркнул, что все, кто не смог приобрести билет на игру, смогут посмотреть трансляцию матча на площади Первой Республики.

"Для тех, кто остался без билета, мы приняли решение совместно с Федерацией футбола и проведем открытый показ на площади Республики с 19:00. Для болельщиков будут созданы все условия"

– Каха Каладзе

Он поведал, что на площади планируется установить большие экраны и обустроить объекты питания.

Градоначальник также заметил, что в Грузии очень большой интерес к матчу с командой Чехии.

"Как и ожидалось, грузинские болельщики с большим интересом относятся к указанной игре, что подтверждают все билеты, проданные в кратчайшие сроки. Сборная Грузии за последнее время добилась важных успехов, что, конечно, неслучайно"

– мэр города

Лига Наций

Матч сборных Грузии и Чехии состоится в Тбилиси 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Это будет вторая встреча команд за последние несколько месяцев. В июне они уже играли друг с другом в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Тот матч завершился вничью со счетом 1:1.