Кубанские некрополи раскрывают новые тайны

В Темрюкском районе Кубани ученые нашли новые погребения эпохи средневековья и склеп, который датируют II веком до нашей эры – дату еще одного уникального погребения ученые назвать пока не могут.

Ученые обнаружили в районе станицы Тамань в Темрюкском районе Кубани средневековый некрополь и захоронения, датируемые II веком до нашей эры, все они пополнят государственный музейный фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

"Исследователи обнаружили некрополь эпохи средневековья, где уже изучили более 70 погребений. Также обследовали грунтовый склеп II века до нашей эры. Раскопки ведут в поселениях "Гора Чиркова-1" и "Виноградный 7". Оба относятся к объектам археологического наследия"

- администрация Краснодарского края

В некрополе также найдены артефакты эпохи средневековья, датируемые III – V веками нашей эры – браслеты, подвески, перстни, кольца, серьги, бусы, керамические сосуды, но больше всего экспедицию поразило уникальное погребение в каменном ящике, сложенном из пяти надгробий с изображениями древнейших символов иудаизма и ритуальных музыкальных инструментов. Ученые пока затрудняются датировать эту находку, передает "Интерфакс".

Есть и яркие, почти уникальные находки: одна из таких - золотая монета - солид времен Флавия Маврикия Тиберия Августа, последнего византийского императора из династии Юстинианов, правившего с 582 по 602 год. Также были найдены фрагменты золотого погребального венка, говорится в сообщении.