Новый крематорий в Крымском районе Кубани назвали незаконным

Администрация Крымского района Кубани обратилась с иском в краевой Арбитражный суд к ООО "Русская мемориальная компания" с требованием снести построенный им в станице Варениковской кремационный комплекс, заработавший в апреле.

Власти Крымского района Краснодарского края усомнились в том, что крематорий в станице Варениковской, который работает уже почти полгода, был построен законно, пишет "Коммерсантъ-Кубань".

Районная администрация уже обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием к компании снести кремационный комплекс, поскольку построен он без разрешительных документов, однако компания парирует тем, что у крематория нет признаков капитального строительства.

Выяснить истину предстоит судебной строительно-технической экспертизе – именно она определит тип строения, от этого и будет исходить решение суда.

Цены за кремацию на объекте вполне лояльные – они колеблются от 12 до 17,5 тыс рублей, а для жителей Крымского района процедура обходится еще дешевле.