Ремонт через реку Кубань в Невинномысске идет к завершению

Работы по реконструкции моста через реку Кубань в Невинномысске закончены на 75%. Об этом отчитались в правительстве Ставрополья.

Ремонт моста через реку Кубань в Невинномысске почти завершен. Для полного завершения осталось проделать 25% работ, рассказали в Минтрансе Ставрополья.

Мост имеет протяженность в 127 км. Строители уже успели построить ограждения и покрыть дорогу асфальтом. Сейчас они занимаются выкладкой бетона на откосах и пескоструйной очисткой поверхностей.

Все работы должны завершиться осенью.

Данный мост играет существенную роль для жителей Невинномысска, так как он соединяет его центр с окраинами и идет к важным социальным объектам – школам и больницам.