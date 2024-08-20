В Астрахани открывается молодежный центр "Коса"

В воскресенье, 1 сентября, грандиозным водным шоу на Волге в Астрахани откроется новый молодежный центр "Коса" – в нем будут концертный зал, кинолекторий, танцевальные пространства, а также зоны для отдыха и учебы.

В канун Дня знаний, в воскресенье, 1 сентября, в Астрахани пройдет грандиозное открытие нового молодежного центра "Коса": праздник состоится на набережной Волги, это будет масштабный фестиваль с семейным пикником, шатром подросткового клуба, арт-маркетом и другими интерактивными площадками.

В новом центре городской молодежи скучать не придется – для нее откроются концертный зал, кинолекторий, танцевальные пространства и зоны для отдыха и учебы. Создан он благодаря победе в Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики, говорится в сообщении.

Кульминацией праздника, который начнется в 18 часов, станет водное шоу международной команды HYDRO CIRCUS: 30 профессионалов покажут свое мастерство в выполнении фигур "высшего пилотажа" на гидрофлае, аквабайке, вейкборде, водных лыжах и джетсерфе, рассказали в мэрии города.