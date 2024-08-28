Водитель автоцистерны насмерть разбился в Дагестане

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня рано утром в Дагестане. Погиб пожилой водитель грузового автомобиля – автоцистерны.

Автоавария унесла жизнь человека в Сергокалинском районе, рассказали в МВД Дагестана.

По данным ведомства, ДТП случилось сегодня рано утром, в районе семи часов. Мужчина в возрасте 59 лет, живущий в Сергокалинском районе, ехал на машине-автоцистерне по дороге Манас-Сергокала-Первомайское.

В какой-то момент, по причине, которая пока не установлена, водитель потерял управление. Транспорт выехал на "встречку", а затем и вовсе покинул проезжую часть.

Мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли ему помочь, и водитель умер.