Завтра в Азербайджане состоятся парламентские выборы. За сутки перед выборами вводится запрет на агитацию - в 08.00 субботы наступил день тишины.

В Азербайджане наступил день тишины, связанный с предстоящими 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Агитация, встречи с избирателями и другие предвыборные мероприятия запрещены сегодня. Выборы стартуют завтра в 08.00 (07.00 мс), день тишины начался ровно за сутки до открытия избирательных участков.

К сегодняшнему утру был подготовлен и Баку - висевшие накануне плакаты кандидатов на улицах сняли. К выборам подготовлены избирательные участки, в них установлены кабинки и урны, на многих - веб-камеры для отслеживания процесса.

Выборы в Азербайджане

Выборы проходят по мажоритарной системе, всего в парламенте 125 мест, на них претендуют 990 кандидатов. По данным соцопросов, у партии "Ени Азербайджан" есть хорошие шансы сохранить парламентское большинство. В Милли меджлисе прошлого созыва у партии президента было 70 мест.

Парламентские выборы в 2024 году станут первыми, которые пройдут на всей территории Азербайджана, включая освобожденные территории.