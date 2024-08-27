Председатель ЦИК Азербайджана встретился с главой наблюдателей ШОС

За выборами в Азербайджане будет наблюдать более 600 международных наблюдателей. В Баку прибыла миссия ШОС, на встрече с председателем ЦИК Азербайджана делегация ШОС ознакомилась с подготовкой к выборам в Милли Меджлис.

В преддверии выборов в парламент Азербайджана состоялась встреча председателя Центр избиркома Мазахира Панахова с делегацией во главе с руководителем наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нураном Ниязалиевым.

Выборы состоятся 1 сентября, в это воскресенье, на них в Азербайджан прибыли международные наблюдатели. Внеочередные выборы в Милли Меджлис станут первыми, который пройдут на всей территории Азербайджана после восстановления его территориальной целостности. Панахов на встрече с делегацией наблюдателей ШОС отметим, что на парламентских выборах для всех участников созданы всесторонние условия и широкие возможности.

Он рассказал, что на освобожденных территориях проголосовать смогут более 42 тыс человек, для этого созданы 54 участка для голосования.

На выборах конкурируют 990 кандидатов, созданы все возможности для их свободной предвыборной агитации в соответствии с требованиями законодательства, отметил председатель ЦИК АР.

Следить за выборами в Азербайджане будут более 112 тыс местных наблюдателей и свыше 600 международных. Тысяча избирательных участков по всей стране оборудована веб-камерами для наблюдения за процессом голосования в прямом эфире.

Глава наблюдательной миссии ШОС выразил удовлетворение и добавил, что миссия будет активно следить за процессами дня выборов. Он выразил убежденность, что выборы в Милли Меджлис будут проведены в свободной, демократичной и прозрачной форме.