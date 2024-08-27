Глава ЦИК Беларуси прилетел в Баку на парламентские выборы

Председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко прилетел в Баку, глава Центризбиркома РБ будет осуществлять международное наблюдение за выборами в парламент, которые состоятся 1 сентября.
Руководитель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко прилетел в столицу Азербайджана, сообщает ЦИК РБ.
"Председатель ЦИК Беларуси прибыл в Баку, где будет осуществлять международное наблюдение за выборами в Милли Меджлис Азербайджана"
– пресс-служба
В сообщении уточняется, что Карпенко встретили посол Беларуси в АР Андрей Равков и секретарь азербайджанского ЦИК Микаил Рагимов.
В пресс-службе добавили, что в азербайджанской столице у Карпенко запланированы встречи с международными наблюдателями и руководством ЦИК АР. Он также ознакомится с тем, как идет подготовка к выборам, а затем с их проведением.