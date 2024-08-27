Вестник Кавказа

Глава ЦИК Беларуси прилетел в Баку на парламентские выборы

Глава ЦИК Беларуси прилетел в Баку на парламентские выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко прилетел в Баку, глава Центризбиркома РБ будет осуществлять международное наблюдение за выборами в парламент, которые состоятся 1 сентября.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко прилетел в столицу Азербайджана, сообщает ЦИК РБ.

"Председатель ЦИК Беларуси прибыл в Баку, где будет осуществлять международное наблюдение за выборами в Милли Меджлис Азербайджана"

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что Карпенко встретили посол Беларуси в АР Андрей Равков и секретарь азербайджанского ЦИК Микаил Рагимов.

В пресс-службе добавили, что в азербайджанской столице у Карпенко запланированы встречи с международными наблюдателями и руководством ЦИК АР. Он также ознакомится с тем, как идет подготовка к выборам, а затем с их проведением.

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