Вестник Кавказа

В Ереване не приняли решение по участию в COP29 в Баку

В Ереване не приняли решение по участию в COP29 в Баку
Решение о том, будет ли армянская сторона принимать участие в Конференции ООН по климату COP29 в Азербайджане в ноябре, пока не принято. По словам Пашиняна, на решение влияет меняющаяся ситуация.

В Армении нет решения по участию в международной Конференции ООН по климату COP29, которая будет проходить в этом ноябре в азербайджанской столице, сообщил глава кабмина Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Приглашение на COP29 в Баку ранее поступило от Азербайджана.

"У нас нет решения. Однако процессы, меняющаяся обстановка не могут не повлиять на это решение"

– Пашинян

Премьер РА уточнил, что решение по данному вопросу в Ереване примут, оценив текущую ситуацию.

Напомним, климатическая конференция ООН в 2024 году состоится в Азербайджане, она пройдет с 11 по 22 ноября.

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