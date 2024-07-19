ОАЭ помогут Дагестану построить Центр детской онкогематологии

Первый онкогематологический центр для детей, который будет самым масштабным в СКФО, возведут представители ОАЭ в Дагестане, рассказали в правительстве российского региона.
Уточняется, что место, где появится это важное заведение, уже выбрано. Площадка находится в Махачкале у пляжа "Джами".
"Строительством суперсовременного Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Дагестане займутся специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов"
– правительство РД
Представители ОАЭ и российские эксперты федерального уровня посетили Дагестан. Специалисты осмотрели место, где появится клиника.
Уточняется, что центр будет самым крупным учреждением такой направленности в СКФО.
Кроме того, после его запуска станет возможным наладить детскую иммунологическую службу. В планах также организация паллиативной помощи для малышей. Открытие центра позволит развить гематологическую и онкопомощь для маленьких пациентов.
Получать лечение в новом центре смогут не только дети из Дагестана, но и малыши из других регионов СКФО.