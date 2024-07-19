ОАЭ помогут Дагестану построить Центр детской онкогематологии

Важный социальный проект будет скоро реализован в Дагестане с участием меценатов и специалистов из ОАЭ. Делегация из Эмиратов смогла осмотреть место строительства под Махачкалой.

Первый онкогематологический центр для детей, который будет самым масштабным в СКФО, возведут представители ОАЭ в Дагестане, рассказали в правительстве российского региона.

Уточняется, что место, где появится это важное заведение, уже выбрано. Площадка находится в Махачкале у пляжа "Джами".

"Строительством суперсовременного Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Дагестане займутся специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов"

– правительство РД

Представители ОАЭ и российские эксперты федерального уровня посетили Дагестан. Специалисты осмотрели место, где появится клиника.

Уточняется, что центр будет самым крупным учреждением такой направленности в СКФО.

Кроме того, после его запуска станет возможным наладить детскую иммунологическую службу. В планах также организация паллиативной помощи для малышей. Открытие центра позволит развить гематологическую и онкопомощь для маленьких пациентов.

Получать лечение в новом центре смогут не только дети из Дагестана, но и малыши из других регионов СКФО.