Дом-новостройка разорвался в Тбилиси

Построенный несколько лет назад дом оказался в итоге непригодным для жилья – по нему пошли трещины. Глава строительной компании был задержан сегодня по решению суда.

Бизнесмен-учредитель стройкомпании, построившей дом, пошедший трещинами, был задержан сегодня в Тбилиси, рассказали в прокуратуре Грузии.

Как установило следствие, обвиняемый ранее создал компанию "Тори", которая возвела многоэтажный жилой дом в поселке Вашлиджвари, расположенном в Тбилиси. Квартиры в нем были проданы, и люди заселились в него.

Однако два года назад несущая конструкция в буквальном смысле пошла трещинами, которые образовались в разных направлениях, затем бетон и вовсе разорвался.

"Согласно заключению инженерной экспертизы, в несущей конструкции здания используется стекловолоконная арматура, что не предусмотрено законодательством и противоречит постановлению правительства и строительным нормам"

– прокуратура

Экспертиза установила, что корпус очень серьезно деформирован, жить в здании попросту опасно.

В итоге от действий обвиняемого понесли материальный ущерб 52 человека. Они лишились порядка $3,7 млн долларов, так как остались без жилья.

Горе-предприниматель был задержан накануне – такое решение принял суд. В качестве меры пресечения также предполагается ходатайствовать об аресте. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.