Дом-новостройка разорвался в Тбилиси

Бизнесмен-учредитель стройкомпании, построившей дом, пошедший трещинами, был задержан сегодня в Тбилиси, рассказали в прокуратуре Грузии.
Как установило следствие, обвиняемый ранее создал компанию "Тори", которая возвела многоэтажный жилой дом в поселке Вашлиджвари, расположенном в Тбилиси. Квартиры в нем были проданы, и люди заселились в него.
Однако два года назад несущая конструкция в буквальном смысле пошла трещинами, которые образовались в разных направлениях, затем бетон и вовсе разорвался.
"Согласно заключению инженерной экспертизы, в несущей конструкции здания используется стекловолоконная арматура, что не предусмотрено законодательством и противоречит постановлению правительства и строительным нормам"
– прокуратура
Экспертиза установила, что корпус очень серьезно деформирован, жить в здании попросту опасно.
В итоге от действий обвиняемого понесли материальный ущерб 52 человека. Они лишились порядка $3,7 млн долларов, так как остались без жилья.
Горе-предприниматель был задержан накануне – такое решение принял суд. В качестве меры пресечения также предполагается ходатайствовать об аресте. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.