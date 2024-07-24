Трещина на склоне в Тбилиси остановила две стройки

Значительных размеров трещина появилась на склоне Вашлиджвари в грузинской столице в Вакийском и Сабурталинском районах. Из-за происшествия пришлось приостановить строительные работы по возведению нескольких высотных домов.

В нескольких районах грузинской столицы образовалась трещина на склоне Вашлиджвари, часть которого обрушилась. Строительные работы на улице Размадзе и Броцеули заморожены, рассказали в администрации города.

Национальное агентство по охране окружающей среды выяснило, что образовавшаяся трещина не угрожает ближайшим домам и строениям как в Вакийском, так и Сабурталинском районе.

"Процесс, происходящий на улице Броцеули, носит локальный характер и угрожает только строительной площадке, где работы в настоящее время приостановлены"

- Национальное агентство по охране окружающей среды

На улицах Размадзе и Броцеули возводят проект многоквартирных домов. Застройщика на первой улице инспекторы оштрафовали на 30 тыс лари и обязали восстановить склон. Сейчас специалисты проводят исследование, по результат которой можно будет подготовить рекомендации по ликвидации последствий.