Муниципальный Форум стран БРИКС 2024 в Москве

В Москве на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 27–28 августа проходит VI Международный муниципальный форум стран БРИКС. Это крупнейшая площадка для обсуждения ключевых вопросов муниципального сотрудничества.
Участие в форуме принимают представители 89 регионов России и делегации из 126 стран – в общей сложности более 5 тысяч человек из 500 городов мира. Форум стал значимой площадкой, на которой представители региональных и муниципальных органов управления стран БРИКС обмениваются своими опытом и идеями. На полях мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы экономики, экологии, цифровых технологий, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Форум проводится при поддержке Администрации президента и МИД РФ, содействие при его организации оказали Россотрудничество и правительство Москвы.