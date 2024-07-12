В армянском Цахкадзоре построят люксовый швейцарский отель

Группа компаний Accor подписала соглашение с ООО "4А Капитал" о строительстве отеля Mövenpick в армянском курортном Цахкадзоре – он откроет свои двери для туристов в 2026 году.

В самом известном в Армении горнолыжном курорте Цахкадзор построят новый люксовый отель Mövenpick Resort Tsaghkadzor, на 198 номеров, его планируется открыть в 2026 году, сообщила швейцарская группа компаний Accor.

"Армения предлагает богатую культуру, великолепнейшую природу и гостеприимство мирового уровня, что делает страну идеальным местом для расширения нашего бренда Mövenpick, поскольку Mövenpick продолжает добиваться впечатляющих успехов в более широком регионе"

- генеральный операционный директор Алексис Деларофф

Высокую оценку событию дал Давид Сохакян, владелец ООО "4А Капитал", который отметил, что подписание соглашения – не только важная веха на пути выхода страны на рынок гостеприимства, но и прекрасная возможность для обмена опытом, передает NEWS.am.

У нового отеля будет изысканный дизайн, он сможет предложить гостям множество отличных услуг и своими новыми стандартами в сфере армянского туризма будет способствовать инвестициям в рынок недвижимости Армении.

В отеле будут разнообразные просторные и комфортабельные номера, включая стандартные двухместные номера и номера Deluxe, высококлассный ресторан, лобби-бар и лаунж-бар на крыше с панорамным видом на горы. В отеле также будут бассейн, спа- и фитнесс-центры, а для деловых встреч и торжественных мероприятий - несколько конференц-залов.