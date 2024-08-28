Вестник Кавказа

Тонны зерна погорели на Ставрополье

Тонны зерна погорели на Ставрополье
© Фото: МЧС России по Ставропольскому краю
Накануне на складе с зерном в Ставропольском крае произошел пожар. Сегодня его сотрудники подсчитали, что в результате сгорело 5 т продукции. Точную причину происшествия еще выясняют.

Сотрудники склада с зерном подсчитали потери после пожара в здании на площади 2 тыс кв м. Он произошел в населенном пункте Рогатая Балка Петровского округа Ставропольского края, рассказали в местном отделении МЧС.

В огне сгорело порядка 5 т зерна и две сельскохозяйственные техники. Большая часть продукции осталась цела.

Вероятной причиной возгорания склада стал перекинувшийся с поля огонь. Там загорелась сухая трава. Сейчас сотрудники МЧС ищут подтверждения этой версии.

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