Ставрополькрайводоканал предупредил об отключении воды 4 сентября

В одном из поселков Ставропольского края 4 сентября будет отключено водоснабжение. В этот день будут проводиться плановые работы на сети.

«Ставрополькрайводоканал» предупреждает жителей поселка Нежинский в Предгорном районе о том, что 4 сентября водоснабжение будет приостановлено.

Воды не будет с 09.00 до 18.00, жители поселка смогут заказать подвоз воды, уточнили в организации.

«Специалисты ПТП Ессентукское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 04.09.2024 проведут плановые работы на сети водоснабжения (Д-100 мм) в районе Дома культуры и замену запорной арматуры на подающем трубопроводе (Ду-150 мм) в районе ул. Тепличная»

– сообщение

Отключение затронет 1200 абонентов, воды не будет в жилых дома, двух детских садах (№1 и №44), школе №6, а также во врачебной амбулатории.