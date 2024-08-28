Несколько населенных пунктов остались без воды на Ставрополье

В Ставропольском крае пропала вода почти у 5 тыс местных жителей. Причиной стала авария на электроподстанции РЭС.
В нескольких поселениях Ставропольского края временно прекращена подача воды. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУП "Ставрополькрайводоканал".
Вода пропала из-за аварии, произошедшей на электроподстанции.
"Причина – аварийная ситуация на технологическом оборудовании электроподстанции Региональной электрической сети (РЭС) в Шпаковском округе. В результате временно прекращена подача воды в села Казинка и Петропавловка Шпаковского округа, а также Тугулук Грачевского округа"
– пресс-служба
В общей сложности воды нет примерно у 5 тыс человек. На время проведения восстановительных работ для них организован подвоз питьевой воды.