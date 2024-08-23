В Ингушетии создана собственная лига ММА

Собственная лига ММА заработала в Ингушетии. Первый турнир пройдет 31 августа в Магасе

В Ингушетии был объявлен о запуске собственной лиги по смешанным боевым искусствам (ММА). Организаторы лиги ММА в Ингушетии не стали тянуть с запуском – уже 31 августа этого года планируется провести первый турнир в столице республики, в городе Магас.

Местом проведения турнира выбран местный дворец спорта. В рамках этого турнира планируется провести несколько поединков с участием местных и приглашенных бойцов.

«Мы планируем создать крепкую и устойчивую лигу, которая будет создавать конкуренцию. Мы также будем не только проводить бои топовых соперников, но и дадим шанс для развития нашим талантливым молодым спортсменам»

– президент NFL Гилани Калиматов, говоря о планах организации

Создание собственной лиги ММА в Ингушетии – это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры региона. Этот вид спорта оказывает значительное влияние на молодежь, способствует ее физическому и психологическому развитию, а также способствует повышению престижа региона в спортивном мире.

Участие ингушских бойцов в таких турнирах не только позволяет им проявить свои спортивные навыки, но и способствует продвижению талантливых спортсменов на федеральном и мировом уровне.