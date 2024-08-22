Азербайджан и Армения договорились о делимитации границы

Сегодня Баку и Ереван подписали Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации. Азербайджан и Армения приступают к проведению внутригосударственных процедур.

Азербайджан и Армения сделали еще один шаг в вопросе делимитации государственной границы - подписано Положение о совместной деятельности комиссий.

Госкомиссия Азербайджана информирует, что комиссии завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности в соответствии с протоколом от 19 апреля 2024 года, подписанного по итогу восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур"

– сообщение азербайджанской Госкомиссии по делимитации