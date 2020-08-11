Жара и непогода придут на Кубань и в Крым

Вильфанд спрогнозировал сильную жару в Южном федеральном округе. Температура воздуха достигнет 35 градусов.

В пятницу Крым и Кубань прогреются до +35 градусов, предупредил Гидрометцентр России.кроме жары, в регионах ожидается непогода: ливневые дожди в сопровождении града и порывистого ветра.

В свою очередь, следует отметить, что при организации мероприятий в жаркую погоду необходимо учитывать некоторые меры предосторожности. Рекомендуется одевать легкую и свободную одежду из натуральных материалов, чтобы избежать перегрева и поддерживать комфортную температуру тела. Также стоит иметь при себе головной убор, солнцезащитный крем и воду, чтобы предотвратить солнечный удар и обезвоживание.

Кроме того, полезно находиться в тени в часы пиковой солнечной активности, надежно защищать глаза от яркого света с помощью солнцезащитных очков и избегать длительного нахождения на открытом солнце. Влияние жары на здоровье может быть серьезным, поэтому важно своевременно реагировать на признаки перегрева и при необходимости обращаться за медпомощью.