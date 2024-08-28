Западных санкций против Грузии не будет – власти

Руководство Грузии не сомневается, что Запад не будет вводить никаких антигрузинских санкций, что бы по этому поводу не думала грузинская оппозиция.

Правящая "Грузинская мечта" уверена, что Грузии не угрожают никакие санкции, – такое мнение выразил депутат от этой партии Гиви Миканадзе.

По словам политика, все разговоры о возможных рестрикциях со стороны Запада представляют собой не что иное, как мечтания оппозиционеров и соответствующих организаций.

Миканадзе подчеркнул, что Грузия делает конкретные шаги для вступления в ЕС, внося изменения в законодательство и реализуя реформы.

"Любой индекс, публикуемый международными авторитетными организациями, свидетельствует о том, что Грузия была, есть и остается безоговорочным лидером по сравнению со всеми странами-кандидатами с точки зрения проводимых реформ в различных сферах"

– депутат

Отметим, что ранее закон об иноагентах в Грузии стал причиной введения Вашингтоном визовых ограничений в отношении представителей "Мечты". Кроме того, США и ЕС заморозили предоставление финансовой помощи Грузии. Америка также пообещала введение новых мер, если закон о прозрачности иностранного влияния не будет аннулирован.