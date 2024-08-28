Западных санкций против Грузии не будет – власти

Правящая "Грузинская мечта" уверена, что Грузии не угрожают никакие санкции, – такое мнение выразил депутат от этой партии Гиви Миканадзе.
По словам политика, все разговоры о возможных рестрикциях со стороны Запада представляют собой не что иное, как мечтания оппозиционеров и соответствующих организаций.
Миканадзе подчеркнул, что Грузия делает конкретные шаги для вступления в ЕС, внося изменения в законодательство и реализуя реформы.
"Любой индекс, публикуемый международными авторитетными организациями, свидетельствует о том, что Грузия была, есть и остается безоговорочным лидером по сравнению со всеми странами-кандидатами с точки зрения проводимых реформ в различных сферах"
– депутат
Отметим, что ранее закон об иноагентах в Грузии стал причиной введения Вашингтоном визовых ограничений в отношении представителей "Мечты". Кроме того, США и ЕС заморозили предоставление финансовой помощи Грузии. Америка также пообещала введение новых мер, если закон о прозрачности иностранного влияния не будет аннулирован.