Вестник Кавказа

"Яндекс лицей" начал работать в Карачаево-Черкесии

Айтишник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Черкесске открылся "Яндекс лицей". В образовательном учреждении молодежь сможет обучаться программированию.

"Яндекс лицей" появился в Карачаево-Черкесии, он открыт в Черкесске в Центре молодежного инновационного творчества.

"Сегодня вместе с министром цифрового развития КЧР Валерием Медовым и директором по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрием Растворовым подписали соглашение об открытии в Черкесске "Яндекс. Лицея". Эта школа нового формата для детей и молодежи, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT"

– градоначальник Алексей Баскаев

Он добавил, что педагоги школы прошли обучение, а стать учеником в "Яндекс лицее" непросто, отборы будут проводиться среди подростков, уже обладающих некоторыми навыками в программировании. Учреждение рассчитано на молодежь в возрасте от 13 до 20 лет.

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