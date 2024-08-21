"Яндекс лицей" начал работать в Карачаево-Черкесии

"Яндекс лицей" появился в Карачаево-Черкесии, он открыт в Черкесске в Центре молодежного инновационного творчества.
"Сегодня вместе с министром цифрового развития КЧР Валерием Медовым и директором по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрием Растворовым подписали соглашение об открытии в Черкесске "Яндекс. Лицея". Эта школа нового формата для детей и молодежи, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT"
– градоначальник Алексей Баскаев
Он добавил, что педагоги школы прошли обучение, а стать учеником в "Яндекс лицее" непросто, отборы будут проводиться среди подростков, уже обладающих некоторыми навыками в программировании. Учреждение рассчитано на молодежь в возрасте от 13 до 20 лет.