Иностранные абитуриенты все чаще выбирают Академию в Карачаево-Черкесии

Вуз в Карачаево-Черкесии фиксирует резкий рост числа иностранных абитуриентов. В этом году поступило свыше 350 заявок на обучение от иностранных абитуриентов.

Северо-Кавказская Государственная Академия (СКГА), расположенная в КЧР, продолжает привлекать внимание студентов не только из России, но и из-за рубежа. В текущем году количество заявок на обучение от потенциальных студентов из-за рубежа возросло в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и составило более чем 350 заявок.

«Интерес иностранцев к нашему вузу ежегодно растет. Заявки на обучение в этом году подали свыше 350 иностранных абитуриентов, в прошлом году таких заявлений поступило около 150»

– начальник отдела рекрутинга СКГА Зульфия Ижаева

СКГА занимает значимое место в образовательной и научной сфере Карачаево-Черкесии. В настоящее время Академия активно развивается и расширяет спектр образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут отвечать нынешним требованиям рынка труда.

Академия включает шесть институтов и факультет дизайна и лингвистики. Также действует колледж. За последние годы СКГА привлекла внимание зарубежных студентов благодаря разнообразию учебных программ, высокой квалификации преподавательского состава и активной международной деятельности.