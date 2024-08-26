Владельцев джипов задержали за незаконную перевозку туристов в Сочи

В результате проверки сотрудников Сочинского нацпарка оказалось, что несколько внедорожников перевозили туристов по заповедным и охраняемым зонам, а не по разрешенным маршрутам. Их владельцы задержаны.

Инспекторы организовали проверку в Сочинском национальном парке и выявили несколько случаев незаконных перевозок туристов на внедорожниках вне разрешенных маршрутов, рассказали в нацпарке.

"В мероприятии приняли участие государственные инспекторы из Солох-Аульского и Дагомысского участковых лесничеств, а также оперативная группа национального парка. В ходе рейда были остановлены две машины марки УАЗ, которые, как выяснилось, перевозили туристов, лихо передвигаясь по пойме реки Шахе, что строго запрещено"

- Сочинский национальный парк

Незаконные поездки на джипах могут угрожать как жизням путешественников, ведь они запросто могут застрять в грязи или свалиться в реку, так и уникальной природе парка.

Разрешенные тропы созданы в тех местах, где проезд внедорожника не оставит вреда для местных животных и растений. Выезд за них может привести к негативным последствиям для существования нацпарка – загрязняются реки, уничтожается почвенный покров и нарушаются миграционные процессы диких обитателей.

Владельцев внедорожников задержали. Сотрудники нацпарка вручили им административные протоколы.