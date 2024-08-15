В жилом доме в Ереване горела проводка

Сегодня утром в одной из ереванских жилых многоэтажек вспыхнула проводка – спасателям пришлось эвакуировать жильцов, а двоим из них помощь оказывали медики.

Вспыхнувшая сегодня утром проводка на лестничной клетке одной из жилых многоэтажек на улице Согомона Таронци в Ереване стала причиной экстренной эвакуации всех жильцов подъезда, сообщает пресс-служба МВД Армении.

Сигнал о возгорании в одной из квартир на третьем этаже жилого дома поступил на пульт дежурного в районе 06։47 (5:47 мск). На место происшествия выехало две бригады спасателей, которые выяснили, что горит не квартира, а проводка в подъезде, передает Sputnik Армения.

Пожар быстро потушили, однако на какое-то время этот подъезд остался без электричества – как уточнили спасатели, сгорело 15 м силового кабеля и от огня оплавились 15 счетчиков.

Как правило, горение проводки сопровождается выделением удушливых веществ, поэтому всех 30 жителей подъезда пришлось срочно эвакуировать, а двоим из них понадобилась помощь медиков.