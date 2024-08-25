Первый этап реставрации памятника культуры в Кисловодске окончен

Восстановление внешних стен и кровли "Торгового дома Тер-Погосова" в Кисловодске завершилось на первом этапе. Позже реставраторы займутся отделкой внутренних комнат.

Реставраторы завершили первый этап восстановления памятника культуры "Торговый дом Тер-Погосова" в Кисловодске, рассказал мэр города Евгений Моисеев. Здание появилось на улицах курорта еще до революции 1917 года.

"В рамках первого этапа завершили реставрацию одного из значимых объектов в программе восстановления исторического наследия — здания „Торговый дом Тер-Погосова“. Объект культурного наследия построили 100 лет назад. Архитектором здания был Эммануил Ходжаев"

- Евгений Моисеев

Он добавил, что специалисты отреставрировали фасад, кровлю, окна и двери. На это город потратил порядка 30 млн рублей.

Второй этап восстановления здания затронет убранство внутренних помещений. Сейчас проводится проектирование работ.

Дом Тер-Погосова пережил многое. Он был электростанцией, котельной, в нем располагался горком партии и дом пионеров. В перестройку его переоборудовали в своеобразный дом культуры, где жители города могли заниматься творчеством.