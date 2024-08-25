Первый этап реставрации памятника культуры в Кисловодске окончен

Реставраторы завершили первый этап восстановления памятника культуры "Торговый дом Тер-Погосова" в Кисловодске, рассказал мэр города Евгений Моисеев. Здание появилось на улицах курорта еще до революции 1917 года.
"В рамках первого этапа завершили реставрацию одного из значимых объектов в программе восстановления исторического наследия — здания „Торговый дом Тер-Погосова“. Объект культурного наследия построили 100 лет назад. Архитектором здания был Эммануил Ходжаев"
- Евгений Моисеев
Он добавил, что специалисты отреставрировали фасад, кровлю, окна и двери. На это город потратил порядка 30 млн рублей.
Второй этап восстановления здания затронет убранство внутренних помещений. Сейчас проводится проектирование работ.
Дом Тер-Погосова пережил многое. Он был электростанцией, котельной, в нем располагался горком партии и дом пионеров. В перестройку его переоборудовали в своеобразный дом культуры, где жители города могли заниматься творчеством.