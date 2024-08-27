Вестник Кавказа

Единый туристско-информационный центр открыли на Ставрополье

Единый туристско-информационный центр открыли на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории здравницы «Пятигорье» заработал туристско-информационный центр. Об этом сообщил министр туризма и оздоровительных курортов СК Андрей Толбатов.

Единый туристско-информационный центр открыл дери на территории здравницы «Пятигорье» в Ставропольском крае. 

«Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу сделать регион привлекательным для туристов со всего мира. В крае активно развивается туристическая инфраструктура, делая путешествия более привлекательными и удобными»

– министр туризма и оздоровительных курортов СК Андрей Толбатов

В последние годы в регионе активно развивается туристическая инфраструктура. А это влияет на развитие внутреннего туризма. Одним из значимых шагов в этом направлении стало открытие данного центра, осуществленное в рамках национального проекта.  

Этот центр не только предоставляет важную информацию для туристов, но и создает целый спектр возможностей для улучшения качества туристических услуг в регионе. Так, он предлагает комплексные услуги, включая информацию о местных достопримечательностях, культурных мероприятиях и организованных экскурсиях. Это не только упрощает процесс планирования поездок, но и делает услуги более доступными для всех категорий туристов.

Кроме того, одной из главных функций центра является консультация специалистов, которые могут дать полезные советы по выбору маршрутов и организации досуга.

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