Вестник Кавказа

Архитектура Кавминвод появилась на новых марках

Архитектура Кавминвод появилась на новых марках
© Фото: АО “Почта России“
Марки с рисунком памятников архитектуры Кавминвод сделала Почта России. В качестве дополнения она изготовила тематические конверты.

Почта России опубликовала 4 новые марки с изображением знаменитых архитектурных строений Кавминвод. Цена набора – 30 рублей, рассказали в организации. Марки отпечатаны в рамках серии "Культурное наследие России".

Среди зданий, оказавшихся на марках, находятся Ванны Островского в Железноводске, Нарзанная галерея в Кисловодске, Лермонтовские ванны в Пятигорске, Галерея над источником №17 в Ессентуках.

"Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня, изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Ставрополя. Марки, погашенные в день их выпуска, приобретают особую ценность у коллекционеров"

- АО "Почта России"

Почта недавно начала делать памятные марки с различными культурными памятниками, историческими событиями и личностями. Таким образом, она вносит свой вклад в увековечивание культурно-исторического богатства России.

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