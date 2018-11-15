Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Мэр Баку Эльдар Азизов прибыл вчера в Москву с рабочим визитом для участия в Международном муниципальном форуме стран БРИКС. "Вестнику Кавказа" он рассказал о сотрудничестве с руководством российской столицы и перспективах развития Баку.

- Эльдар муаллим, как в настоящее время контактирует исполнительная власть Баку с мэрией Москвы?

- Сотрудничество между властями Москвы и Баку имеет длительную историю. Сегодня оно интенсивно развивается и охватывает широкий спектр вопросов. Мы проводим обмен опытом, повышаем взаимную информированность. К примеру, для нас представляется интересным, как в Москве справляются с новейшими транспортными вызовами, как проводятся реформы в этой сфере.

Уже традиционными стали взаимные визиты вице-мэров и руководителей Москвы в Баку. Я за последние 2-3 года совершаю не первый свой визит в Москву. На каждой встрече мы обсуждаем самые актуальные проблемы, прежде всего, касающиеся хозяйственных вопросов – коммунальной сферы, транспорта и так далее. Думаю, в этом направлении нам надо двигаться и дальше.

В целом, сегодняшний форум показал, что для того, чтобы выжить и жить эффективно, государства и города должны сотрудничать друг с другом, обмениваться опытом. Именно в этом ключе проводятся контакты между коммунальными службами Москвы, Баку и других городов. Это очень нужный, важный, интересный форум, и я думаю, что он даст толчок сотрудничеству между городами и муниципальными органами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

- Какие задачи призван решить принятый в этом году новый генеральный план Баку?

- Генплан – это, прежде всего, основная стратегия развития города. Баку – непростой город, расстояние из одного конца в другой достигает 138 км. На этом протяжении меняется ландшафт и даже контингент. И сегодняшний генплан отражает ту реальность, которую мы имеем: в его основе лежит создания нескольких центров города Баку.

Концентрация в одном месте создает толчею и дополнительные проблемы. Сейчас это характерно для центральной части города, и чтобы ее разгрузить, принято решение сделать Баку полицентричным. Проект уже реализуется.

В целом, Баку сегодня интенсивно развивается. Я всегда говорю, что если работает строительный кран, значит, город в развитии – а в Баку строительные краны работают практически на протяжении 20 лет. В период руководства страной президента Ильхама Алиева были созданы необходимые условия для развития национального предпринимательства, поэтому и Баку, и вся наша страна качественно изменились. Азербайджан сделал скачок на новый качественный уровень, и все эти процессы у нас перед глазами.

Баку сегодня еще отличается тем, что это очень безопасный город. Вы можете, гуляя ночью, не оглядываться назад. Баку – комфортный город, где созданы все условия для развития туризма. И сегодняшний генплан отвечает тем требованиями, которые находятся на повестке дня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

- Каковы прогнозы развития Баку? Будет ли расти населенность столицы?

- Я вас, может быть, немного удивлю, но наряду с сохранением определенного притока граждан в Баку мы наблюдаем также и отток населения из столицы. Дело в том, что благодаря политике президента Ильхама Алиева в регионах началось бурное, интенсивное развитие – активно растет сельское хозяйство, для этого созданы льготные условия. Люди оседают на селе, где есть хорошие возможности, берут кредиты и вкладываются в сельское хозяйство.

В итоге перенаселение Баку уже не идет теми темпами, какими оно могло бы идти. В будущем всей планеты прогнозируется создание мегаполисов, когда население города превышает 10 млн жителей, но сегодня в Баку такой перспективы нет.

Конечно, бакинцы переживают определенные проблемы с транспортом, но это тоже результат интенсивного развития и улучшения уровня жизни. Рост уровня жизни в Баку ощущается во всем, и благодаря политике президента Ильхама Алиева он уже значительно возрос. Как результат, нет проблем в правовой сфере, а город очень чистый, потому что люди сами следят за ним.

Сегодня Баку выступает как креативный и очень чистый город на планете – это не мои суждения, а результаты рейтингов международных организаций.