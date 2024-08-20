Около 120 улиц обесточены из-за аварии в Краснодаре

В административном центре Кубани пропал свет у жителей более 130 улиц. К настоящему времени части горожан уже вернули электричество.

В Краснодаре отключился свет у жителей более чем 120 улиц. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе в результате повреждения на линии 6 кВ отключены подстанции "КЛ-11", "КЛ-3" и 23 трансформаторные подстанции"

– пресс-служба ЕДДС

Сейчас на месте аварии работают специалисты. Время восстановления энергоснабжения пока неизвестно.

Кроме того, в ЕДДС сообщали об отключении 17 улиц Западного округа города. К настоящему времени электричество там уже восстановили.